耳朵突然好痛！他們急求醫竟夾出蟑螂、蒼蠅

2019-08-06 12:31

［記者王秀亭／台東報導］台東一家耳鼻喉科診所昨天上午來了兩名急診病患，都是耳朵遭異物入侵，一人騎摩托車時被活蟑螂鑽入，另一人竟在睡夢中被活蒼蠅跑進耳朵痛醒，耳鼻喉科醫師余文儀說，耳朵就像單行隧道，異物入侵只能往裡鑽，還好5分鐘內抓出疼痛真兇。

余文儀表示，昨天上午先是1名30多歲的女子到診所掛急診，一進門就直喊痛，「耳朵跑進有腳有刺的東西，還一直往裡鑽」，當下立即查看，竟是一隻還會動的蟑螂，不到5分鐘就在接近耳膜處，夾出出一隻長約1至1.5公分的蟑螂。

余文儀說，蟑螂8隻腳都有刺，在耳朵裡抓挖，可以想像在耳裡的痛，女子看到抓出的蟑螂後，嚇了一跳，直說騎摩托車還能跑進蟑螂，真是不可思議。

女子離去不到30分鐘，診所又來了名同樣直喊疼的男病患，這次不是蟑螂，是一隻活蒼蠅鑽入耳，男子一見余文儀就說，睡覺醒來，發現耳朵裡有東西，用棉花棒想挖出，動物卻越往裡面鑽，痛得沒辦法只好來求助，結果醫師同樣用不到5分鐘的時間，夾出活蒼蠅。

余文儀表示，有小昆蟲跑進耳朵情形並不少見，只是一個上午來了2名急診病患，且都遭中型昆蟲入耳的機率相當少，民眾耳多若遭昆蟲入侵，建議民眾先判斷種類及大小，若是小型昆蟲，多數有趨光性，可以燈照方式引出昆蟲，若體型較大，耳道變成單行隧道，即使光照也無法轉身回頭，甚至會越跑越裡面，還是請專業醫師協助為上策。

余文儀提醒，寢室保持乾淨，才能減少小生物像螞蟻、蟑螂等進入，機車最好能戴全罩式安全帽，防止昆蟲飛入耳朵，而兩名患者在解除疼痛災難後，外耳道、耳膜輕微受傷 ，病況還好 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法