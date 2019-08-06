小小消防員、國軍、警察... 麗寶休息站免費體驗

2019-08-06 12:25

〔記者張軒哲／台中報導〕每逢暑假特殊主題夏令營總是相當受歡迎，麗寶樂園渡假區8月週末，與多個單位合作規劃系列體驗活動，分別有小小消防員、小小國軍、小小警察依序在麗寶休息站登場，除了有闖關還會有著裝體驗，現場更有霹靂小組、警犬、消防搜救犬等隊伍出席，活動在廣場舉行，遊客不需要購票入園，就能免費體驗，要帶孩子交作業的爸媽千萬不能錯過。

麗寶樂園渡假區將與台中市府消防局第五救災救難大隊合作，11日將推出小小消防員體驗，當天兩梯次名額已被秒殺報名完畢，小朋友可以體驗穿上消防衣、拋水帶、射水柱、繩索吊掛、火場逃生等闖關項目，沒有報名到的親子不用氣餒，現場也有消防衣提供著裝，更可與廣場上的消防車一同拍照，還有救災英雄鐵雄與腿腿兩隻搜救犬明星到場與大家見面；當天憑活動結業證書或現役消防員本人持相關證件，即可至休息站指定店家享優惠。

陸軍第十軍團將在17、18日舉辦小小國軍活動，不需事先報名即可參加，現場有通信裝備體驗、射弓箭闖關、特戰6人小組項目，小朋友也可以穿上陸、海、空各軍種制服與裝備，體驗一日小國軍，也有可愛的國軍娃娃帶來精彩表演，當天憑闖關卡或現役軍人本人持軍人證，即可至休息站指定店家享優惠。

台中市府警察局則將在24、25日舉辦一日小小警察活動，適逢警察制服全面換新，這次更難得提供全新版本制服的縮小版供試穿，現場還會有全副武裝荷槍的霹靂小組到場，也有警用重機、兒童哈雷警車等可以讓小朋友便裝拍照，還有最萌的台中市警犬隊也會來到活動現場。

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