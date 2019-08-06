自由街訪片》反送中效應 台人灑淚問：自由需要爭取嗎？

2019-08-06 13:20

〔影音新聞／綜合報導〕

「今日香港，明日台灣。」這句話你認同嗎？香港「反送中」抗議遊行從6月9日開始，已抗爭將近兩個月的時間，無數的民眾、記者受傷，共4位烈士以死相諫，付出那麼多的代價，抗爭仍持續進行中，更引發了一連串的效應，港台「反送中」運動遍地開花，台北市議員邱威傑與多位不同黨派議員，協助在台港生「香港邊城青年」在台北公館合法申請地下道使用權，重現聲援抗議的「連儂牆」。

台北「連儂牆」的設立，引來各國民眾前往聲援，紛紛在便利貼寫上加油字句，為香港打氣，更有台灣學生自發性的打扮成港人遊行時，身戴防護眼鏡、口罩、雨傘的模樣現身台北「連儂牆」現場，這位女學生表示：「雖然我是台灣人，但是我看到香港的新聞真的覺得很生氣，我出生就享有自由的權利，我沒有想過我需要為這件事去努力爭取。」講到激動處，女學生流下難過的淚水，覺得自己的理念跟家人不同，這件事讓她非常沮喪。

一位港台混血的男學生，也分享了他的心境：「我覺得我們要守護的是自由的選擇權，任何的受傷跟犧牲都是現在必要的，革命就是這樣的事。」在他旁邊的女朋友故做輕鬆的說：「那時候他突然說要回香港參加遊行，我們真的是完全體現滅火器樂團《島嶼天光》的歌詞，這首歌唱著歹勢啦愛人啊，我欲去對抗欺負咱的人...」雖然他們表面上嘻嘻哈哈的唱著歌，但難掩面臨敏感時機點的不安。

還有許多台灣人，到連儂牆為香港加油的同時，也為台灣未來感到焦慮不安，看看現在的香港，台灣人民想到了什麼？完整的街訪就在影音中，一起來看看想想吧。

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