網傳台大法學博士呂教授解讀反送中 Mygopen：組合式謠言！

2019-08-06 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕不少網友日前在Line群組收到一則「台大法學博士呂教授對反送中的解讀」訊息，好奇發問此人究竟是誰。對此，事實查核服務平台「Mygopen」 表示，據查證台大查無該教授，並稱多數內容來自謠言訊息，屬「組合式改版謠言」。

據「Mygopen」分享的「原始謠傳版本」，近1500字內容開宗明義以3個問號，詢問接收到此訊息的人是否了解送中、反送中，並稱「可愛的台灣庶民好，我是台大法學博士呂教授」，宣稱要替正義發聲，為免被抹紅、貼標籤所以匿名。

「原始謠傳版本」以香港人陳同佳在台殺害女友潘曉穎為例，另提出5項論點，直指民進黨藉百姓不懂條例內文，進行政治、法治與口號操作、騙選票；文中還特地以「就是」、「更有趣的是」等轉折字眼「簡單解釋」部分港人在『反對』的送中條例內容，接著批蘇揆藉意識形態，加上媒體渲染，讓不明白的人跟著反送中，目的是為明年總統大選，並護航韓國瑜，稱他只講「不瞭解香港反送中」的問題，就被罵得狗血淋頭。

「原始謠傳版本」強調，台灣早有「送中條例」，即〈海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議〉，批綠營去年慘敗不夠，相信台灣人明年會再翻轉，讓民進黨挫敗，「老天爺將不再為台灣人民哭泣」，並要人轉傳出去。

「Mygopen」說明，該版本為「綜合性謠言」，而非化名「台大法學博士呂教授」的言論，並解釋台大法律系查無該教授，該內容也是「擷取過去相關謠言的文句片段」後組合。

至於早有「送中條例」一說，「Mygopen」澄清，法務部今年6月就曾發布新聞稿闢謠，指稱兩岸沒有任何類似港府現擬的《逃犯條例》草案中，可將台灣、他國與港澳人民送中的規定、做法，明顯混淆、曲解互助協議內容。

「Mygopen」也提到，內文多部分來自6月出現的謠言訊息，並參雜個人政治立場觀點。

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