北市推檢舉毒化物獎勵辦法 檢舉不法運作最高可獲百萬獎金

2019-08-06 11:31

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市市政會議今審議通過「台北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」，未來民眾具名舉證毒性及關注化學物質的違法案件，並提供足以查證的資料，經查證屬實且裁罰金額達一定額度者可領取實收罰鍰金額10%的獎金。

毒性及關注化學物質管理法第67條規定，民眾得檢舉違反該法之行為，其經裁處且罰鍰達一定數額者，得以實收罰鍰總金額之一定比例提充檢舉獎勵金予檢舉人。

環保局表示，北市環保局已訂定「台北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」，民眾只要具名檢舉違反毒性及關注化學物質案件，提供可供查證之相關事實、證據、照片、影片或資料，經查證屬實並據以裁處罰鍰達6萬以上者，依不同違法樣態，可以領取到實收罰鍰金額10%的檢舉獎金。

由於內部員工是最清楚工廠運作毒性及關注化學物質情形，北市也訂有「吹哨者條款」，為鼓勵企業內部員工揭發雇主不法，獎金額度更提高到實收罰鍰金額30%，以目前最高罰鍰上限500萬估算，單筆檢舉獎金最高可破百萬元。

環保局統計，北市105年至108年（1至3月）的毒性化學物質違法案件計有45件，累計裁處罰鍰達432萬元，違法樣態主要是違法輸入及販售予未取得核可文件之業者。

環保局鼓勵民眾，若發現有毒性及關注化學物質違法輸入、販賣、使用等運作情事，可撥打1999熱線檢舉非法，不但可以維護環境及食品安全，還可以領取高額獎金。

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