平地種愛玉有成 他講訣竅：追著太陽跑

2019-08-06 09:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉農民張明章種愛玉超過14年，每次曝曬愛玉籽怕下雨又怕陽光太炎熱，所以每天看著天氣陰晴，決定當日工作量，還小心到不敢出門，整天盯著陽光的變化。

51歲的張明章，家裏原種檸檬，14年前改種愛玉，他說，平地少人種，要問種植技術找不到專家，只能暗自尋訪或上網查資料，幾年來也摸得透愛玉習性，原向原住民朋友購苗，從每株1000元種起，慢慢馴化後，從原本1分多地擴增到3分半，每年4到9月是產季。

張明章說，愛玉是雌雄異株的隱性果，需靠榕小蜂授粉，而這榕小蜂很敏感，要在無農藥污染的環境下才能存活，所以果園不噴農藥，草生栽培方式只能割草，品種慢慢改進，原先是「關山」品種，近年引進「紅9」品種膠質較豐富。

有愛玉200多種，少部分品種適合平地栽種，成熟的愛玉摘下來要先削皮再日曬，3天後再剖開翻面，愛玉籽整個完全熟乾，這時就要靠老天爺幫忙，否則淋到雨的愛玉就會發霉變質，但太熱也會曬傷愛玉籽，所以每天看著出太陽時，趕緊端出整簍的愛玉粒曝曬，日正當頭大太陽反而要收起來，等到下午3、4點再繼續曬，所以他說種愛玉不累，曬愛玉籽反而比較累。

還有另一項累人的事，是要把籽剖出來，這種事沒有專業是做不來的，所以都是夫妻倆親自處理； 張明章的愛玉籽自產自銷，常有餐廳來採購，很多是透過網路及朋友介紹來買，愛玉處理較特殊，果籽要經搓洗出果膠，靜置常溫下凝結為愛玉凍，加入檸檬汁或百香果汁，就成了夏日消暑飲料。

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