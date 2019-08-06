夢幻火車頭接地氣！新湖國小「幸福愛閱館」吸引孩子愛閱讀

2019-08-06 09:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新湖國小以「新湖」的客語諧音為名，融合在地湖口火車站元素，打造「幸福愛閱館」共讀站，地上彩繪鐵軌行經館內八大區，成為深具繪本童趣又接地氣的圖書館，酷熱暑假期間吸引許多社區民眾帶孩子一起閱讀。

新湖國小表示，原有圖書館位在四樓，低年級學生經常反應，等爬到圖書館都要上課了，根本沒有時間看書，於是學校思考擴大規劃一樓圖書館，方便大家看書，便申請社區共讀站，去年3月獲中央及縣府分別補助200萬及80萬，經與專家學者討論，決定以「幸福列車」為主題與湖口火車站結合。

「幸福愛閱館」共讀站由校長李孟印命名，還請退休校長蘇燕能題字，象徵教育傳承之意，鼓勵師生愛閱讀，參加教育部今年首度舉辦「最美共讀站」評選入圍決審。

地上彩繪鐵軌行經館內八大區，第一區走廊車廂區，夢幻火車頭吸引學生們開心圍坐讀書及玩樂，新書展示櫃則創意設計成販賣機外型；第二區四季星空區，走廊天花板彩繪四季天空星座；第三區地板視聽區，學生們彷彿坐在大樹底下聽故事及閱讀；第四區為窩居車廂區，學生們就像真的窩在火車包廂裡閱讀書籍；第五區教師研究區，有吧檯及高腳椅；第六區櫃檯服務區，車廂造型置物櫃，牆面還有學校特有高頭蝙蝠；第七區沙發閱讀區，變形蟲造型桌椅；第八區幸福共讀區，設置大小不同圓桌，讓教學更加活用。

縣長楊文科表示，自2017年推動前瞻計畫-學校社區共讀站至今，已協助11所學校建立共讀站，同時活化校園及社區，讓閱讀延伸無限可能，拉近師生以及家長的距離，並增添親子閱讀互動，與孩童一起養成閱讀的好習慣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法