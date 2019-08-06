街頭赫見塑膠袋似人影 民俗專家說話了！

2019-08-06 09:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣LINE群組最近瘋傳1段影片，遭人隨意棄置街道的塑膠袋，隨風飄揚的模樣，似人在走路，加上目前正值俗稱「鬼月」的農曆七月，更予人多了一分想像空間，令看過影片的網友，個個心裡毛毛嘟嚷：「塑膠袋」音似「事交代」，該不會是阿飄、好兄弟的「傑作﹗」

民俗專家廖大乙說，暫且不與靈異、怪力亂神作聯想，塑膠袋隨風在街頭飄來飄去，不僅嚴重影響市容景觀，更可說是對民眾缺乏公德心的一種控訴，值得大家深思。

隨後，廖大乙話鋒一轉表示，他有1個50多歲從商的朋友，在生意做得有聲有色時，不慎把自己的身體搞壞了，醫生宣布除非能換腎，不然須終生洗腎，此時，剛好有1位約30歲左右的男子，因交通意外亡故，經醫院檢測比對相關資料相符後，他也幸運地換到1顆好的腎。

怎料，他的朋友並未珍惜這得來不易的健康，還時常在商場向他人炫耀：「他是50多歲的人，但卻擁有30多歲的好身體...」，依舊過著夜夜笙歌、紙醉金迷的生活。

不過，幾個月前，他便開始一直做著同樣的夢，夢境中他手持一只塑膠袋不斷往上爬樓梯，但樓梯似乎沒有終點，每每從夢中驚醒時，也覺得自己的雙腳好像真的走到「鐵腿」，經廖大乙指點當著神明面前懺悔，並信守承諾過著規律的生活及作息後，才遠離惡夢困擾。

廖大乙說，站在玄學、靈學角度，「塑膠袋」諧音便是「事交代」，換言之，代表在另一空間的人藉此寓意「有事要交代」，他的朋友經過夢境考驗後，現在也更懂得感恩及知福、惜福的重要性。

然而，誠如影片中，被風吹起的塑膠袋好像變成「塑膠人」在走路，是單純巧合？還是裡頭藏有靈體？廖大乙說，這是見仁見智的問題，但相信只要心存善念便有好報。

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