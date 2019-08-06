女上男下床戰！他包皮卡住腫得像套「甜甜圈」

2019-08-06 09:08

〔記者方志賢／高雄報導〕七夕情人節，愛侶相約上摩鐵床戰，度過浪漫時光，中部一對熱戀男女激戰時，為讓女友享受高潮，採女上男下性愛體位，沒想到女友太激情，一跨坐下去，男友包皮整個卡在冠狀溝下面形成「嵌莖」，隔天忍痛搭高鐵南下求醫時，他的陰莖已腫得像套上「甜甜圈」，經塗抹潤滑麻醉藥膏，才將「嵌莖」的包皮復位。

小港高美泌尿科診所院長張美玉表示，這名30歲男子日前從中部搭高鐵南下，再轉捷運到小港，以奇怪的姿勢走進診間，脫下褲子，發現他的陰莖像套上「甜甜圈」，水腫成一大圈。

張美玉說，男子是典型的「嵌莖」，因為包皮過長且包莖，包皮頂端太緊，包皮卡在冠狀溝，造成組織液回流不良而腫脹，大多數人會用力回推，但常會太痛、太緊更難推回去，長時間沒有處理，可能造成陰莖組織缺氧而壞死。

經醫師追問，原來這名溫柔體貼的男子，深愛著女友，為了讓女友較容易高潮，嘿咻時女友都採上位，就是跨上去坐著搖動，沒想到這次包皮完全被卡死了，他硬推也推不回來。

男子因住中部郊區，附近沒有夜間急診醫院，只好忍著痛隔天搭車到高雄找信任的醫師處理。

張美玉說，包莖因包皮過長易帶菌，造成女性子宮頸發炎，另外包皮過長，當行房時女性採上位，把包皮往下扯卡在冠狀溝下面造成「嵌莖」，這樣的狀況讓男性每次性行為都像在酷刑。

男子最後拜託醫師幫他割除過長包皮，希望女朋友能高潮，他也不用再忍受痛苦。張美玉笑稱「這麼偉大的愛情，我肯定要幫他一刀」，立刻挪出時間，為他執行「包皮環切手術」。

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