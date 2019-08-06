輕颱「利奇馬」恐直撲台灣 最新影響時程、路徑圖曝光！

2019-08-06 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱「利奇馬」動向備受關注，臉書「天氣即時預報」指出，經過一天的發展，「利奇馬」持續整合、增強中，依照各國氣象單位的強度預估，恐怕今天（6日）晚間就會增強為「中度颱風」。國家災害防救科技中心（NCDR）也統整各國氣象單位的路徑預報，日、美等預估利奇馬將登陸；台、韓則預估利奇馬會從北部近海通過。

根據氣象局最新觀測，「利奇馬」6日晚間8時的中心位置在北緯18.9度，東經129.5度，以每小時3公里速度，向北北西進行。中心氣壓988百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑120公里。預測今天下午2時的中心位置會在鵝鑾鼻東南東方850公里海面上。

國家災害防救科技中心「天氣與氣候監測網」也製作一張圖表，統整各國氣象單位對丹娜絲的路徑預報，其中日本、美軍、香港、中國預估利奇馬將登陸；台灣、韓國則預估利奇馬會從台灣北部近海通過。

對此，臉書「天氣即時預報」表示，利奇馬的強度為較快速增強，近台時為「中度」颱風；路徑趨勢：各國正往「西」修正中，更靠近台灣。「天氣即時預報」也公布利奇馬影響時程，週四（8日）最接近，風雨逐漸增強；週五（9日）最劇烈，風雨達到最強；週六（10日）颱風遠離，風雨逐漸減弱。

另外，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，由於利奇馬的強度作為是季風低壓出身的背景很明顯，整個系統風場廣大，結構南強北弱，如果未來侵台的話，各地都會有感，畢竟算是中大型颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，初判利奇馬對台灣的影響，北部、宜蘭、花蓮勢必是首當其衝的地方，而中南部的影響，則取決於颱風最後靠得多近，愈近，甚至登陸，風雨就會愈往南擴。

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