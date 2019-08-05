預防骨質疏鬆不只補鈣 還要補足維生素C才有功效

2019-08-05 22:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕骨質疏鬆常造成老人一跌倒就骨折，南投縣草屯鎮佑民醫院實習營養師配合營養師，以短劇、舞蹈等方式，向患者和家屬做衛教時，提醒老人家天天要補鈣外，更不要忘了要補充維生素C，因為造骨細胞利用膠原蛋白修補骨頭中凹洞時，需要維他命C來凝結填充的物質。

草屯鎮佑民醫院營養室，邱則語、楊立新、鄭巧伶等3名實習營養師，今天配合營養師廖美偷，向患者和家屬針對老人骨質疏鬆問題進行衛教，他們不忘融入長輩愛看的「炮仔聲」劇名，加深長輩的印象。

這幾名實習營養師為了讓老人家了解骨質疏鬆的情形，還用保麗龍剪成1支骨頭，其中有部分缺角，用來說明骨質疏鬆就是骨頭裡的鈣質流失，使骨頭內部變得很單薄而形成許多空隙。而年紀大的長輩、更年期後的婦人、體重過輕、不運動常坐著的人，以及常抽菸喝酒的人都是骨鬆的高危險群。

營養師廖美俞特別提醒，65歲以上的老人一定要每天補充鈣質，一天需要1000毫克，小魚乾、牛奶、起司、豆腐豆干、紅莧菜、莧菜、九層塔等有鈣質，而喝牛奶最快速能補充到足夠的量，因為牛奶1CC就有1毫克的鈣，而紅莧菜100公克則有218毫克，莧菜則有146毫克，芥藍菜則有181毫克。

「補鈣還不夠，還需要每天攝取維生素C！」廖美俞也說，骨頭有空隙，造骨細胞會利用膠原蛋白填補骨頭中的凹洞，但若沒有維生素C，這些填補物質就無法凝結。

邱則語、楊立新和鄭巧伶也建議老人家，一天應攝取100毫克維生素C，很多蔬菜水果維生素C都有，而像芭樂100公克就有含81毫克的維生素C，同樣是100公克，奇異果則有87毫克，而有的蔬菜含量也不低，像豆芽菜就含有184毫克，香椿則高達255毫克，俗稱「刺蔥」的食茱萸則有117毫克。

除了補鈣、維生素C之外，營養師們也鼓勵老人家要運動、曬太陽，因為曬太陽可補充維生素D，並且一定要去做骨密度檢查，醫院會用雙能量X光吸光式測定儀檢查腰椎和臗骨的骨密度，檢查值如果在-1到-2.5，就有可能有骨質疏鬆。

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