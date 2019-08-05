鄧南光紀念館閒置近2年 北埔鄉公所承租重新活化

2019-08-05 21:55

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣歷史建築-北埔鄧南光故居的鄧南光影像紀念館，原由縣府文化局委外營運活化，因合約屆期關閉閒置近2年，目前雜草叢生；經北埔鄉公所積極接洽，與鄧家完成簽約8年，除將保留鄧南光影像並恢復鄧世源醫院的主題，也將作為遊客服務中心，提供觀光諮詢、餐飲、公廁與停車服務。

縣府文化局表示，北埔地方人稱「柑園」、「世源醫院」的鄧南光影像紀念館，利用文化部地方文化館案經費，執行空間再利用規劃並委外營運，2009年10月底正式開館，以鄧南光攝影作品為主軸，舉辦影像展等多元化活動，迄2017年10月底合約屆滿後由鄧家收回。

北埔鄉長莊明增表示，鄧南光影像紀念館是北埔老街聚落的重要建築，荒廢十分可惜，因此他上任積極與鄧家接洽，終獲屋主鄧永堅同意並達成共識，由公所承租，日前已完成簽約8年，連同周邊土地共10多筆，年租金近170萬元，近期將先著手整理館內環境。

未來，公所擬朝4個方向規劃，首先是保留鄧南光影像主題，持續推廣他的攝影藝術，同時將恢復「世源醫院」保存在地人記憶；其次，將作為北埔遊客服務中心，行銷老街文化與北埔特產；第三，為解決北埔老街假日停車空間及公廁不足的問題，將利用後方700多坪土地闢建停車場及公廁；最後，將規劃一處複合式商店提供多元化服務。

莊明增說，公所將編列預算，同時提案向中央爭取經費，逐步執行上述規劃，希望讓鄧南光影像紀念館在融入在地特色與期待後，展現新風貌。

文化局表示，鄧南光本名鄧騰輝，1907年生於北埔，曾創辦台灣攝影文化協會，一生行腳紀錄，替台灣及北埔的歷史留下非常珍貴的資產。鄧南光故居建於1926年，為北埔地區第一棟RC造洋房，2006年公告為歷史建築。

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