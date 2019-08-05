連署為白帶魚請命 陳吉仲：農委會聽到了

2019-08-05 21:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣白帶魚要出口到中國必須經小三通管道，漁業署上個月預告辦法，將開放運輸漁船直航中國卸貨出口，學者、環團憂心造成白帶魚浩劫而發起連署，要求暫緩辦法，農委會主委陳吉仲晚間回應表示，完全支持展開研究調查避免過度捕撈、管控外銷、內銷優先等原則，本週召開會議討論。

目前台灣白帶魚如果要出口到中國，必須走小三通管道，先到金門報關、經廈門再進入中國市場。連署發起人之一，責任漁業指標創辦人徐承堉表示，今年7月24日漁業署公告管理辦法後，預告期僅14天，辦法將開放冷藏白帶魚搬運船直航中國販售，他們並不反對這項可以降低成本、提升魚價的措施，但是中國需求量大，恐怕造成台灣這邊過度捕撈，政府應該暫緩辦法、召開公聽會、展開調查研究、管制外銷數量與捕撈總量，並採取內銷優先原則。

陳吉仲表示，有關外界發起的為白帶魚請命連署，我們聽到了，漁業及海洋資源的永續發展，一直都是我們施政的重點，因此連署訴求的立即展開研究調查避免過度捕撈、管控外銷、內銷優先等原則，我們完全支持。

陳吉仲指出，本週內就會邀請連署發起人、學術界、產業界、漁民團體等舉行會議，共同討論如何在兼顧漁民生計、資源保育及國內消費者權益的前提下落實管理。

陳吉仲強調，目前「漁船運搬沿近海白帶魚管理辦法」只是在預告，不會貿然實施，歡迎各界踴躍提出意見，我們會在與相關團體討論後有共識才拍板定案。

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