健保資料吸引國外藥廠 結合AI可加速新藥開發

2019-08-05 21:03

〔記者林惠琴／台北報導〕日前國家生技研究園區與英國藥廠阿斯特捷利康公司簽署合作備忘錄，啟動我國生醫產業加速器，該公司全球醫療資訊長Mishal Patel特地來台，並接受本報專訪分享人工智慧（AI）不只輔助疾病診斷與預測、臨床決策，並在新藥開發扮演重要角色，尤其台灣健保資料庫是良好利基，期待合作。

英國政府去年曾經宣示，將應用AI協助醫療診斷，預估未來15年內可降低當地10%癌症死亡人數。曾任職於英國國民保健署（NHS）、參與開發AI演算系統的Mishal Patel表示，英國於AI投入許多資源，在保護患者隱私權、專業人士把關資料正確性的前提下，進行數據取得、轉譯成可用的標準化格式、切合臨床醫療需求等發展面向，過程處處是挑戰。

Mishal Patel指出，目前各醫療院所均積極發展AI應用，除了基本協助疾病診斷外，或許也可用於預測疾病，像是英國有些乳癌患者原本篩檢正常不久卻罹癌，經由AI可進一步審視是否相關檢查結果有可疑徵兆，有機會設計一套演算法提早發現可能風險及時因應。

Mishal Patel並說明，在英國有些患者服藥順從性不高，利用AI的數據分析，可望提高患者用藥意願，尤其對於年長者疾病治療，若能夠早期發現問題並介入，不只可緩解病況惡化，更可降低後期的醫療成本。

另外，Mishal Patel也提到，除了臨床應用外，AI在研發面同時有助加速新藥開發，例如藉由電子病歷資料分析設計出更好的實驗，或是協助對於疾病的未知領域有深入了解，進而開發更好的藥品，或是有利於快速找到受測者，縮短臨床試驗所需時間。

Mishal Patel強調，在新藥開發過程中，與對的政府單位、夥伴合作是一大重點，台灣人口納入健保比率高，病歷系統有優質的數據，因此期待與台灣合作，讓新藥更快進入市場，造福病人。

阿斯特捷利康公司全球醫療資訊長Mishal Patel表示，人工智慧（AI）有助於加速新藥開發。（記者林惠琴攝）

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