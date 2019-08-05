健保檢查影像量達13億張 有條件開放使用望加速AI發展

2019-08-05 20:55

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今年6月成立健保資料人工智慧（AI）應用服務中心，首度開放民眾就醫明細、13億張檢查影像，經去識別化後可提供公務機關及學術研究機構（含產業應用）申請使用、開發AI在醫療上應用；目前已有8組團隊通過審核，可望加速醫療AI發展。

健保署企劃組長張鈺旋表示，該署參與國發會推動的「亞洲．矽谷試驗場域計畫」，今年6月訂定「全民健康保險資料人工智慧應用服務試辦要點」，並成立服務中心。

張鈺旋說明，目前不少醫療院所均積極發展AI，是大時代的重要趨勢，但AI學習模組可用資料多侷限於各院所內部患者病歷，數量相對有限，反觀健保資料庫涵蓋幾乎全台人口就醫、跨院數據，有助於AI訓練，提高判讀的準確率，也提高未來在臨床上應用的精準性，在這波浪潮中顯然無法缺席。

張鈺旋指出，健保資料庫包含結構性的民眾就醫明細，以及非結構性的影像資料，其中，在影像資料方面，去年推動改善傳輸空間後，開始要求醫療院所上傳電腦斷層、核磁共振影像，今年更增加X光、超音波、內視鏡影像，累計已達13億張，數量龐大。

張鈺旋說明，基於保護患者隱私，除了資料會去識別化外，核准可用相關資料的團隊，限於親至AI應用服務中心使用，不能攜帶手機進去，也不可帶入或帶出程式、檔案，出入過程均須經審核，並設有監視系統。

張鈺旋強調，健保署已審核通過8組團隊可用，包含學校與醫院，內容涵蓋疾病判讀、預測，包含頭頸部、肺部、心血管等部位都有。

健保署長李伯璋指出，目前對於申請案基本上是每2個月審核一次，但若件數太多，也不排除視情況縮短審查時間，強調結合健保資料庫發展AI在醫療上的應用，台灣算是走得很前面，希望藉此有助於提早確診患者疾病、做出良好的治療決策。

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