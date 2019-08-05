機車墳場？ 議員指有體無魂「鬼機車」攻佔竹北街頭

2019-08-05 20:49

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣縣議員杜文中最近頻頻接會民眾陳情，指竹北、甚至縣治區周邊充斥許多「有體無魂」的「鬼機車」！它們幾乎都是沒有車牌的報廢車輛，可能因為車主搬家懶得處理，可能是根本被拿來當路霸佔地為王供自己停車。有人一停就是好幾個月，有的超過3年還刻意焊在路面，不僅影響市容，更影響交通用路安全，他要求相關單位徹底整頓，不要讓竹北淪為「機車墳場」。

杜文中跟幕僚統整出最近1個月，光是從中華路以東到縣治區所在所接獲，有關前述「鬼機車」的檢舉，就多達18處、近20輛機車。他說，人講鬼怪是有魂無體，但這些報廢機車形體卻在，但9成都已經沒有車牌這個「靈魂」！

它們當中很多車體已經破爛朽蝕，不是被任意棄置，就是被刻意擺在某些地方，像是社區大樓前、巷口、或是店家，棄置者根本不管是不是紅線區、還是巷口的黃網線區，無所不在，才會被罵是「鬼機車」。

杜文中說，有部重型機車是罕見大牌還在的類型，但是牌面卻被刻意整面塗白，車號仍可辨識，讓人搞不清楚它到底被報廢了沒有。還有1部車體已經斑駁脫漆，卻停放在縣治區旁某巷道出口的黃網線上，當地住戶說，這車已擺超過3年，有心人還直接把這輛破車焊在路面，讓人根本動不了它。

杜文中說，「鬼機車」有些是原來租屋房客搬家後所丟棄的，有些則是被人故意拿來當擋車路霸，放在自家門口或店前不讓別人停車。

縣府環保局代理局長羅仕臣說，該局環境設施管理科每月平均拖吊、破碎、銷毀這類的汽機車約4、50輛，各鄉鎮市公所清潔隊也會協辦。一般他們收到檢舉通報會先現勘，如果是屬於沒有車牌且未達報廢標準的車輛，他們會貼出白色的移置通知單，通知車主自行移置，若不配合，就轉交警方拖吊開單。

如果是已達報廢標準的汽、機車，不管有、無車牌，一律都貼上黃色移置通知單，限期車主7天自行移置，逾期他們統一拖吊執行破碎、銷毀、以及報廢。頂多就是對仍有車牌的這類車輛，於執行前再跟警方確認車籍是否存在，若還有車籍，他們就依其違規狀況交由警方開單取締。

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