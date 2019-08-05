捷運空氣品質差 PM2.5濃度最高

2019-08-05 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕環保署今（5日）公布研究報告，顯示台灣民眾在常使用的6種通勤工具中，捷運的PM2.5濃度最高，由於捷運進站時，車輪與軌道會摩擦產生粒狀物質，而捷運又是室內空間，因換氣率較低導致。但研究數據是瞬間測量值，進入捷運車廂後，就不會暴露在這樣的環境中，以環保角度來看，仍建議使用大眾運輸工具。

環保署與國家衛生研究院今日公布「懸浮微粒特徵對民眾健康影響之研究」，顯示台灣2017年夏季，在捷運、公車、汽車、機車、步行、腳踏車共6種通勤方式中，捷運的PM2.5濃度最高。因捷運進站時，車輪與軌道會摩擦產生粒狀物質，揚起後造成空間懸浮微粒偏高，而地下捷運並非全罩式月臺，使PM2.5暴露量提升。

環保署指出，6種交通方式中，捷運的PM2.5濃度在夏季為大氣環境的1.68倍，機車為1.4倍、腳踏車為1.37倍、步行為1.36倍、公車為1.02倍，汽車為0.29倍，而冬季的排序大致與夏季相同。環保署強調，數據是瞬間測量值，如果時間拉長，受到空汙的影響會降低，而且在進入捷運車廂後，就不會暴露在這樣的環境中。

環保署說明，民眾在捷運月台候車的時間短暫，相較於其他通勤方式，PM2.5暴露量不高，還請民眾多搭乘捷運與公車等大眾運輸工具，如果仍有疑慮，可以配戴口罩或遠離通勤尖峰路段。

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