桃園中壢首例本土登革熱！衛生局長：阻斷疫情全民動起來

2019-08-05 19:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府衛生局今日下午3點緊急召集中壢區85里里長召開跨局處登革熱防治聯繫會議，會議開得如此「緊急」，全因衛生局昨晚接獲衛福部疾管署通報，桃園市中壢區可能新增1例本土登革熱，衛生局長王文彥正與里長們討論登革熱孳生源的清除時，下午4點疾管署通知為確定病例，他立即要求里長號召里民防疫工作全民一起來，希望桃園市第一例本土案例能止住，是唯一1例，一同阻斷登革熱疫情，防止疫情擴散。

衛生局疫調發現，中壢區仁美里此一轄內首例本土登革熱個案的活動史及平日生活習慣固定，無國外及南部旅遊史，7月31日出現右膝關節疼痛的症狀，後陸續有發燒及全身無力等情形，8月1日至中壢某診所就醫，醫師懷疑疑似感染登革熱於8月2日進行通報並採集血液檢體送驗，登革熱NS1快篩陽性，8月4日經疾管署檢驗陽性，8月5日研判為登革熱確診感染個案。

因個案發病期間活動範圍均於本市中壢區轄內，衛生局、中壢區衛生所、中壢區公所、環保局及仁美里長立即動員防疫人員及鄰里志工，今日已針對個案活動範圍，進行孳生源清除及對住戶衛生教育。另為有效全面撲殺白線斑蚊成蚊，將動員噴槍及發送氣霧式殺蟲劑方式，同時進行戶外及戶內成蚊化學防治作業。

市府除持續對個案住家及活動地依防治聯繫會議決議進行孳生源清除，並派員逐戶進行登革熱衛教宣導，提高家戶警覺。衛生局也函文及電話逐一通知中壢區的醫療院所，請醫師務必加強詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），如遇疑似登革熱個案，應於24小時進行通報。

王文彥也說， 近日受熱帶低壓影響，桃園地區仍有局部短暫雨，衛生局呼籲雨後容易產生積水，積水容器有利病媒蚊生長，提醒民眾雨後應加強「巡、倒、清、刷」4步驟，徹底清除孳生源，遠離登革熱威脅。另提醒民眾如曾前往登革熱流行地區活動並遭蚊子叮咬，1週內若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷及時通報與治療。

民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打防疫專線0800-033-355洽詢。

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