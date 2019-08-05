桃機今起推親子、女性友善車隊 即日起可預約

2019-08-05 19:49

〔記者蕭玗欣、實習記者陳玟諭／台北報導〕暑假是國人出遊旺季，為因應大量旅客接送需求，桃園國際機場今針對親子客群及女性旅客推出兩項服務，包括由253位親子友善司機組成的寶寶車隊，提供歐盟及國內CNS雙認證的兒童安全座椅，還有針對獨自旅行的女性旅客，可特別指定由16位女性司機組成的美少女車隊，即日起都可事先預約。

桃機公司強調，寶寶車隊是由253位家中有小孩的司機所組成，每位司機都受過兒童安全座椅安裝的訓練，就算是臨時規劃搭乘，桃園機場計程車自律委員會也會確保旅客可以借用兒童安全座椅。

桃園國際機場計程車使用歐盟規格ECE R44/04與台灣CNS11497雙重認證之兒童安全座椅，可供0-12歲兒童使用，讓親子旅客搭乘更放心。

另外，桃園機場排班計程車自律委員會也針對佔桃園機場旅客比例49.8%的女性旅客，成立美少女車隊，不論早晚均可向上客處派車人員指定搭乘，讓搭乘夜間紅眼航班入境的女性旅客也能安心搭乘。

桃機公司表示，桃園國際機場排班計程車是經過內政部警政署航空警察局公開登記報名，抽籤嚴格篩選出600位計程車駕駛人，並要求在出廠4年內、1900cc排氣量以上車輛，才能為桃園機場國內外的旅客服務。

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