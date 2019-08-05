醫病》20年老菸槍「排尿紅通通」 竟罹腎盂泌尿上皮癌3期

2019-08-05 19:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名66歲林先生平時飲食清淡，卻是菸齡長達20年的癮君子，幾月前開始出現血尿，直到尿尿時整個馬桶紅成一片，才驚覺「代誌大條」趕緊就醫檢查，發現左側泌尿上皮有4公分腫瘤，確診為腎盂泌尿上皮癌第3期，所幸經化療後腫瘤明顯縮小，再經左側腎臟輸尿管根除手術，腫瘤終於完全清除。

亞大醫院震波碎石室主任石欣衛今天表示，這名患者作息正常，且有運動習慣，唯一讓家人詬病的就是20多年來菸不離手，幾個月前尿尿開始出現血尿，因偶爾才出現不以為意，直到近來情況越來越嚴重，小便時「幾乎整個馬通都變紅色」，才讓他驚覺不妙趕緊就醫檢查。

石欣衛表示，泌尿道上皮組織主要分布在泌尿道系統上的臟器，從腎盂、輸尿管、膀胱一路延伸到尿道近端2/3處，而腎盂泌尿道上皮癌即是泌尿道上皮細胞癌化所導致，症狀以無痛性血尿為主，約9成患者因出現血尿就醫才發現罹癌，只有少數患者因腎水腫產生腰酸背痛求診才查出罹病。

石欣衛指出，對於腎盂泌尿上皮癌第3期的患者，通常手術前會先給予4到6次前導性化學治療，讓腫瘤範圍縮小，再切除同側腎臟及輸尿進行根除手術，以達到最好的治癒效果，若患者年紀大無法進行手術切除，則會以輸尿管鏡，導入雷射光燒灼法，不過此療法復發率較高，若侵犯較深層及影響輸尿管外的病灶，恐無法治療。

石欣衛指出，包括抽菸、環境及接觸化學藥劑、服用含馬兜鈴酸成份的中草藥、家族病史、飲食中常攝取高脂肪、醃漬發酵碳烤食物，及反覆尿路結石或感染等，都是造成腎盂泌尿上皮癌的原因。

石欣衛建議，民眾除避開上述致病的危險因子，平時可多攝取黃綠色蔬菜、番茄、胡蘿蔔或含抗氧化劑的蔬菜水果，並養成多喝水習慣，且因腎盂泌尿上皮癌屬易復發的癌症，患者應定期回診追蹤，才能早期發現、早期治療。

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