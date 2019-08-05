韓稱小英從沒喊過「中華民國」 Youtuber剪輯影片打腫臉

2019-08-05 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自宣布參選2020總統大選後，一舉一動都受到外界高度關注。1名大學生Youtuber「六六LiuLiu」今（5）日發布一則「蔡英文執政3年，1句中華民國都沒講過！」的韓國瑜自打臉影片，影片中，總統蔡英文多次提及「身為中華民國總統」，六六也將其片段做成影片合輯，引發網友熱議。

1名大學生Youtuber「六六LiuLiu」日前製作「韓國瑜政績」懶人包，影片整整3分鐘一語不發，引發熱議，網友紛紛表示，「韓國瑜做的事我真的沒看到」、「這個KUSO太貼切」。六六今日再度在Youtube上發布一則「蔡英文執政3年，一句中華民國都沒講過」的韓國瑜自打臉影片。

影片剛開始，韓國瑜在造勢活動上指出，「我從來沒看過總統這麼不愛自己的國家，蔡英文3年半沒有喊過中華民國」。對此，六六在影片後半段剪輯「蔡英文高喊中華民國」的新聞片段，並下了一句「韓市長，什麼時候要道歉？」的結語，貼文一出，讓網友紛紛表示「笑翻了」、「打臉打的好痛」。

據了解，韓國瑜曾在日前接受媒體訪問時表示，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，他的「中華民國地區」說引發爭議。不過又在隔日澄清，這只是口誤，希望媒體不要對此做文章。

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