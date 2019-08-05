利奇馬颱風週四、五最靠近台灣 氣象局：不排除登陸

2019-08-05 15:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕9號颱風利奇馬有機會增強為中度颱風，中央氣象局預估，利奇馬路徑可能通過東北部近海，發布海上颱風警報機率非常高，若路徑偏西不排除也登陸可能；週三受利奇馬外圍雲系影響，東半部、北台灣有局部短暫陣雨，週四、週五是利奇馬最靠近台灣的時候，全台有雨，北台灣及東北部將首當其衝，要特別留意明顯風雨。

預報員陳建安表示，今明兩天台灣受颱風影響還不明顯，但受到外圍帶來些圍水氣影響，東半部、基隆、北海岸、大台北及恆春半島地區仍有局部短暫陣雨發生，整天時雨時晴。其他各地則以多雲到晴及午後局部短暫雷陣雨為主，且不排除有大雨發生趨勢。

氣象局說，目前利奇馬颱風距離恆春東南東方995公里的海面上，過去都是往西北西方向緩慢移動，未來將加快腳步往台灣東北方近海逼近，雖然路徑仍有偏東或偏西修正的可能，但發布海上颱風警報機率非常高。

陳建安說，若利奇馬未來路徑偏東對台灣影響就會比較小，但北部、東半部風雨還是會非常明顯，若偏西則對台影響大，甚至有可能登陸台灣，且影響範圍遍及全台，但風雨影響程度仍要看路徑決定。

氣象局表示，利奇馬東邊目前有一團雲系正在發展，未來有機會發展為熱帶性低氣壓，若發展較強可能會影響利奇馬路徑偏西，但目前發展強度仍要持續觀察。

氣象局說，週三起受颱風外圍雲系影響，各地降雨範圍擴大到東半部、北部地區，整天都有局部短暫陣雨出現，其他地區以多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨天氣為主；週四、週五是颱風影響台灣最劇烈的時間，北部、東北部都會有最明顯風雨，中南部山區擇要留意大雨發生，其他也有局部短暫陣雨。

週六下半天利奇馬颱風將逐漸遠離台灣，到下週一前台灣都是西南風影響，中南部會有局部短暫陣雨，其他地區以多雲、午後有局部短暫陣雨天氣為主。

另外，受颱風外圍環流影響，未來一週台灣各地沿海都要留意長浪發生。

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