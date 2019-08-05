搭「綠1」遊高雄有好康 市府加碼抽獎

2019-08-05 16:33

〔記者黃建華／高雄報導〕今年暑假，南台灣客運推出「綠1」觀光公車，以全新電動低地板公車搭載先進駕駛輔助系統（ADAS）來營運，「綠1」觀光公車以飯店為中心向外延伸串連亞洲新灣區及各大商圈景點，營運以來好評不斷，除沿線飯店商家推出優惠響應外，市府今加碼推出搭「綠1」遊高雄抽獎活動，落實「低碳遊高市、環保又舒適」的永續運輸理念。

南台灣客運「綠1」觀光公車配合美國《花生漫畫》（Peanuts）為紀念人類登陸月球50週年，在高雄舉辦「Snoopy高雄城市探險」活動，更加碼推出2台從未曝光的Snoopy全車彩繪公車加入「綠1」車隊，歡迎民眾搭乘這兩輛與眾不同的Snoopy公車，進行城市探險之旅。相關活動訊息可上南台灣客運公司網站查詢。

交通局指出，配合暑假旅遊旺季，「綠1」觀光公車沿線20家飯店、商旅亦推出住宿優惠，除住宿優惠外，並結合南台灣客運「綠1」觀光公車舉辦「免費試乘抽住宿券」活動，一同迎接高雄亞洲新灣區「首條」觀光公車路線之誕生；高市府加碼推出「一起搭綠1公車遊高雄」抽電影票及「高雄觀光公車 讓旅行更有意思」旅行地圖，讓每位到高雄的旅客能享有更便利、更舒適的旅遊假期。

交通局長鄭永祥表示，「綠1」觀光路線由南台灣客運以全新電動低地板公車，營運時間為每日早上10點到晚上9點45分計有50班次，路線串聯哈瑪星、駁二、新崛江商圈、大立百貨、漢神百貨、大遠百、亞洲新灣區、高雄展覽館、MLD台鋁和夢時代等各大景點，後續將評估加開班次的可行性。

觀光局長潘恒旭表示，綠1公車提供住宿高雄遊客輕鬆便利的旅遊方式，沿線飯店也配合綠1通車，推出優惠住房方案，提供住宿券供抽獎，希望大家一起來住高雄、玩高雄、抽大獎。

民眾刷電子票證搭乘「綠1」觀光公車，同樣享有「一日兩段吃到飽」（每日最多扣兩段車資）、「輕軌、原公路客運、市區公車間2小時內轉乘享一段車資免費」、「捷運轉乘公車現折3元」優惠。

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