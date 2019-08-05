新竹火車站全新公廁翻新啟用

2019-08-05 15:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹車站公廁全面翻新啟用，由台鐵整修的新竹車站公廁今天正式開放使用，除新增5間坐式女廁，讓女生上廁所不用排隊等候，也新增親子及無障礙廁所，讓有需求的身障朋友及婦幼都能方便使用，很多民眾也說不再有異味，有像百貨公司廁所的感覺。

台鐵局新竹車站表示，新竹車站內的公廁過去因較老舊、加上環境欠佳，且坐式廁間不足，此次投入1300萬元進行公廁升級，不僅硬體全面升級，空間變得明亮舒適，全新的牆面和木色的廁所門也增添質感，讓旅客都覺得改變很大，也對火車站的公廁印象改觀。

台鐵局表示，新啟用的廁所除設置無障礙兼親子廁所，女廁坐式廁間也從1間增加到6間，應可改善女廁大排長龍現象，此外，男廁坐式也從1間增加到3間，讓行動稍有不便者、長輩、孕婦等能有更安全的選擇。

新竹市環保局也說，公廁也是觀光旅遊設施的重要環節，竹市從2015年起向環保署爭取補助改善老舊公廁，啟動竹市公廁大變身，已投入7000萬元，改造護城河、康樂里輕便車道旁2處「示範級公廁」，其中，護城河畔公廁以通風、採光、防臭、和創新免治馬桶等設施，已成為示範公廁，更是地方政府在開放空間裝設免治馬桶首例。

環保局表示，目前已整修完成28處公共場所的廁所，包括新竹漁港、南港賞鳥公園、新竹左岸等觀光景點，也包括各停車場、各大市場包含東門市場公廁；今年也會利用環保署核定「優質公廁及美質環境推動計畫」的2116萬元補助經費，用來改造南門市場、演藝廳、影像博物館、青青草原、稅務局及環保局等7處共46座公廁；並以整潔乾淨為目標，讓竹市公共場合的公廁都符合環保署認定「特優等級」。

環保局表示，公廁大變身會以觀光景點、公園、市場、展演館、洽公場所等人潮眾多且使用率高的老舊公廁為主，同時以親子友善和性平等及身障無障礙需求為目標，提供乾淨的如廁環境。

新竹火車站表示，新公廁上週開放試用後，民眾反映良好，從本週開始正式開放使用，歡迎旅客及市民善加利用，共同維護環境整潔。配合火車站營運時間，新竹車站公廁開放時間從每天清晨4點半到翌日凌晨12點40分。

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