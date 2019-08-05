政院用漫畫和年輕人溝通！花東基金也培育動漫人才

2019-08-05 15:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕最近包括教育部、內政部、疾病管制署等行政院各部會，紛紛在臉書專頁用漫畫呈現內容，吸引廣大年輕網友共鳴，比如疾管署上週四的「DISEASE」就把「日本腦炎」擬人化變成日系動漫女團，吸引將近9000讚、1600多次分享！原來文化部今年特別鼓勵各部會用「台灣原創漫畫、動畫」作政令宣導，以政策支持台灣動漫人才；花蓮這兩年也以花東發展基金，舉辦系列的動漫人才培訓，花蓮動漫夏令營也在今天上午開幕。

透過花東地區永續發展基金補助500萬元，花蓮縣文化局執行為期2年的「花蓮縣動漫發展計畫」今年邁入第2年，子計畫人才培育的「動漫夏令營」活動今年也邁入第2年，今天舉辦開訓儀式，共有27人報名。學員吳沛潔今年將升上慈大附中高二，她說，從小就喜歡創作，由於課業比較忙所以過去主要繪製單頁的插畫，也有自己的部落格，對於漫畫的分鏡、構圖希望有機會接觸研究，替自己未來多一個創作方向。

今年營隊師資陣容包括以「真命天子」、「小和尚」漫畫連載出名的台北市漫畫工會理事長賴有賢、有「背景精雕師」之稱的台北市漫畫工會顧問陳過、曾任尖端出版社漫畫報導月刊「神奇地帶」主編鄭硯允、「夏老師漫畫小學堂」夏宜嵐、黃佳莉等，實力堅強。

漫畫家鄭硯允說，這兩年台灣動漫產業環境變好了，中央政府的前瞻計畫對於動漫產業有補助，讓台灣這兩年產生包括紙本、跨域的多件優秀動漫佳作，不乏驚喜之作，有些甚至有機會在國外大賽得獎。他說，今年文化部「台灣漫畫基地」開始營運，全國有想法的創作者都可寫創作計畫去文化部爭取創作經費，進駐到漫畫基地並於二個月時間產生作品，且經費還很優渥！

他也說，今年起行政院許多政令宣導都特別使用台灣原創漫畫、動漫，以年輕人熟悉的圖文漫畫介面和網路世代溝通，引發網友熱烈迴響，這也讓漫畫家們也更多的伸展舞台，都代表台灣需要愈來愈多的動漫人才。

鄭硯允也說，現在年輕人習慣用手機看漫畫，但過去只有國外的webtune、comico等線上平台，今年台灣誕生自己的漫畫電子平台「GO原漫基地」（/www.gaeaoriginal.com.tw/），投稿還有稿費，他鼓勵參加漫畫營的學員未來多看、多畫、多投稿，讓作品更進步。

雖然中央鼓勵漫畫產業，但相關的培訓課程主要辦在西部，也因此參加花蓮漫畫夏令營的學員大多是第一次參加漫畫專業課程。漫畫營導師陳過說，5天的營隊將引導學員發展劇本主題、繪製草稿、分鏡、線稿、完稿，營隊結束前需產出八頁的漫畫，今年共有27名學員參加，包括中學生、大學生都有，盼激盪不一樣的創作火花。

花蓮漫畫夏令營開課的同時，委託台北市漫畫工會舉辦的網路漫畫票選比賽「我的花蓮之旅」，由劉芷妤獲得第一名，抱走獎金一萬元，由花蓮縣文化局副局長曾之妤頒獎。

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