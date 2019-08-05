愛心餐飲協會赴深坑 替弱勢學童、長輩烹飪五星美食

2019-08-05 15:28

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市推動惜食分享網至今已3年，並開辦14處惜食分享廚房，愛心餐飲協會也和新北市合作推廣珍惜食物、食材，今天到深坑區市民活動中心利用新東陽所提供的惜食肉品烹飪，帶給當地弱勢學童和獨居長輩享用一頓五星級美食饗宴。

活動現場除了有法式香煎羊排、南洋粉絲蟹堡、香酥塔塔魚柳等料理，也有川劇變臉、魔術表演等。愛心餐飲協會會長羅懷文表示，協會40位義廚每個月到偏區舉辦1場愛心餐會，迄今6年共辦了68場，義廚裡包含中餐、西餐、烘焙等師傅，不乏國內知名飯店的主廚，運用專業與創意，把任何提供的材料變成五星級料理。

新北市喜樂關懷協會理事長黃淑如表示，該協會在深坑地區深耕10年，與社會局文山社福中心合作，幫忙服務發展遲緩、隔代教養、家庭功能失調、脆家等孩童，透過課程安排和課業輔導，讓孩童長出自信和力量。

她也說，一位小悅（化名）因係低收入戶，父親又生病且不願就醫，小悅剛到協會時完全沒有笑容，在協會老師的輔導和陪伴下，小悅終於綻放出笑容，父親也就醫康復，現在在做麵攤小生意。

社會局主任秘書吳淑芳表示，新北惜食分享網至今將原本可能成為廚餘的34萬多公斤醜蔬果，和下腳肉格外品等重新再利用，變成一道道佳餚美食，受益高達38萬人次。日後將持續推動惜食分享理念，環保愛地球外，也能造福更多的民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法