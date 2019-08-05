中捷公司第3波徵才開跑 薪資最高6.5萬元

2019-08-05 15:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線日前已通過試營運驗證，為了明年底順利通車營運，台中捷運公司持續對外招募人才。台中捷運公司今日表示，今年第3梯次報名自即日起至8月13日下午5時止，預計錄取運務、經營管理類組共37人，薪資最高約6萬5000元；另外，今年第2梯次徵才書面審結果今日公告，將於17、18日進行筆試、面試。

台中捷運公司表示，捷運綠線已進入試運轉階段，日前更成功完成連續7天不間斷試車，通過「期末考」試營運驗證，朝明年底通車營運邁進一大步；捷運公司也持續公開對外招募優秀人才，下半年展開第2、3波甄試作業，包含書面資料審查（占總成績30％）、筆試（占總成績30％）及面試（占總成績40％）3部分。

台中捷運公司指出，第2梯次公開徵才書面審查資料結果今日公告，符合資格的應考人，將於17、18日進行筆試及面試，預計招募115人；第3梯次公開甄試報名時間自即日起至8月13日下午5時截止，預計錄取運務、經營管理類組共37人，薪資最高約6萬5000元。

台中捷運公司提醒應考人，報名前務必確認是否符合甄試簡章各職缺所列資格條件，並於書面審查資料檢附相關證明文件，例如，學歷條件如有限定科系者，應檢附足資證明的學位證書或畢業證書，而非僅提供最高學歷證明。

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