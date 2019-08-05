私人招待所轉型公益空間 捐款社福機構可「免費」入住

2019-08-05 15:48

［記者張議晨／宜蘭報導］位於宜蘭縣員山鄉山腳下的「秀春藝術空間」，早期是私人招待所「德隆行館」，最近創辦人吳岳將場所轉型成公益空間，曾被他教過的學生，入住前捐款給指定社福團體，就能持捐款收據「免費」入住；吳岳友人轉述，老師是希望將愛心、度假結合，創造更多善的循環。

吳岳是宜蘭人，年輕時北上發展事業，補教體系遍及全台；從事補教事業30年來，全台學生數粗估擁數萬人。多年前吳岳以母親張秀春之名，創立秀春教育基金會，負責偏鄉孩童的教育以及弱勢學童的扶助工作。

德隆行館過去做為民宿對外營運，扣除支出後，盈餘全捐出做公益，最近吳岳將行館更名為「秀春藝術空間」，改變原本公益作法，讓受贈社福團體直接獲得與房價相等的捐款，民宿不涉及商業、金錢交易，支出全由吳岳吸收。

古亭國小校長、秀春基金會董事黃賜福說，若曾為吳岳老師學生，依照房型捐款給9間宜蘭社福機構，憑收據免費入住，如同「你捐款，住宿我招待」。

秀春藝術空間擁7間客房，房型有2人、4人、6人，定價從2000元至5500元；7月開放申請以來，有不少學生響應，還有人捐出超過房型定價的金額給社福單位，響應公益作法。

家住新北市板橋的鄭峻，兩名孩子都是吳岳學生，一家4口昨到宜蘭度假。他說，捐款之前，他們細心查閱各機構理念，因為信仰基督，所以選擇聖嘉民啟智中心捐贈，整個過程讓宜蘭行更具意義。

秀春藝術空間指定機構有慈懷園中途之家、聖嘉民啟智中心、幸夫愛兒園、家扶希望學園、蘭智社福基金會、聖方濟老人長照中心、宜蘭教養院、弘道仁愛之家及瑪麗亞老人長照中心等。

慈懷園中途之家執行長胡碧雲說，現在機構募款不易，每次捐款對於機構都是及時雨，且捐款同時，也有機會認識捐贈機構的服務範圍、對象及理念，對於吳岳老師做法，她非常感謝。

黃賜福說，這項公益作法才剛開始，先以吳岳老師學生為主，若未來迴響熱烈，會逐步讓更多認同理念的人參與，捐贈機構的對象也會陸續增加，盼增加社會善的循環。

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