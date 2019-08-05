中市707公頃「假山坡地」 可望年底解編

2019-08-05 15:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市707公頃「假山坡地」可望年底解編！ 造福廠商、地主。

市議員吳敏濟表示，海拔100公尺以上、坡度5%以上就被定議為山坡地，早期因測量儀器及技術不夠發達，全國各地有很多未達標準的土地卻被編定為山坡地，其在1年多前即透過議會提案，要求市府全面清查台中市的假山坡地，因為非山坡地卻被定義為山坡地，影響都市發展非常大，對廠商要蓋廠房、民眾要蓋房子都很麻煩，還要繳回饋金很不合理。

吳敏濟說，感謝前市長林佳龍在任內斥資300萬元進行全面清查，查出台中市約有707公頃「假山坡地」，市府並於今年5月送農委會審查，若順利即可於年底解編，其中，光外埔即有178公頃、大甲也有約87公頃，都在這兩個區的菁華區，未來解編後都市計畫可以重新檢討，讓地方更加發展。

外埔區里長聯誼會會長、鐵山里長劉圳表示，山坡地保育區造成地方很多限制，不只是企業、一般居民蓋屋也受限，解編將可造福很多地方。

明昌國際集團董事長張秋龍說，其位於外埔區大馬路旁的廠區佔地7000坪，明明是很平坦的土地，卻被列為山坡地，山坡地建蔽率僅有50%，若山坡地解編，建蔽率可提高至70%，而且可省去環評、挖滯洪池等水土保持工程及回饋金，不論是對企業或老百姓而言，都可省去許多流程及費用。

張秋龍說，「假山坡地」解編對企業是很好的政策，提昇業者建廠效率，未來將繼續在地方投資、擴大智慧型生產，讓地方子弟有更好的就業機會、根留台中。

水利局表示，台中市面積逾22萬公頃，其中山坡地約16萬公頃，占全市面積72%，山坡地開發需繳交6%回饋金，超過500平方公尺還要提交水保計畫才能申請雜項及建造，降低民眾投資意願、影響土地開發，目前台中市山坡地範圍劃定及檢討變更計畫已送中央審核，預計年底即可核定解編。

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