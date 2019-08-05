全台最熱︰桃園熱飆36.9°C！

2019-08-05 14:48

〔記者李容萍／桃園報導〕受到偏東風過山沉降，今日各地天氣炎熱，中央氣象局提醒中午前後可能出現高溫，已針對台北市、桃園市發布高溫橙燈，有連續出現36度高溫的機率，截至今日下午1點57分，全台前100名高溫資料中，最高溫落在桃園大園（埔心國小），已熱到36.9度，其次，桃園蘆竹（坑口里14鄰）、桃園新屋（桃園農改場）測站高溫也都突破36度。

另外，桃園區成功路二段（桃園農工）、桃園市八德（八德國小）也各飆出35.8、35.5度的高溫。

夏季炎熱高溫，不時飆出35度高溫，體感溫度更上看40度，提高外出活動或工作者熱傷害風險，桃園市政府衛生局統計急救責任醫院5月以來已有超過23人因為俗稱中暑的熱傷害就醫，提醒民眾謹記預防中暑3要訣，要保持涼爽、補充水分，尤其老弱婦孺、慢性病患、戶外工作者、運動員、行動不便者、服用特定藥物者、肥胖者等族群，更要提高警覺。

另外，聯新國際醫院運動醫學科主治醫師王凱平也說，預防與處理熱傷害的重要原則如下：

1.運動「前」就開始補充水分與電解質，運動中持續進行。

2.辨認熱痙攣、熱衰竭、熱中暑的關鍵字：抽筋、混亂、失去意識。

3.熱痙攣：當下不要強行拉筋、伸展，以免進一步傷害，抽筋高峰過後可以按摩緩解肌肉僵硬。

4.熱衰竭、熱中暑：嘗試通知救護人員。盡可能寬鬆或移除衣物，最好能讓患者泡水。無法執行時，可嘗試加強通風、灑水、冰敷。其中冰敷應注意放在「頸部、肘窩、腋窩、鼠蹊部、膝窩」等皮膚較薄、血管較表淺的位置以利散熱，同時留意避免凍傷。

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