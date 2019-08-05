中市12座友善共融公園聯合開工 議員批：5座已施工淪為動工秀

2019-08-05 14:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府建設局推動友善共融公園，西屯區12座友善共融公園改善工程今日舉行聯合開工典禮，但民進黨市議員陳淑華指出，其中5座公園早已經進場施工，今天只是一場「聯合動工秀」，讓市長盧秀燕收割政績、搶救民調。

西屯區友善共融公園改善計畫包含青海、朝貴、上德、甘肅、福林、福聯、福瑞、大弘、大仁、三信、世貿及洛陽公園共12座公園，今日舉行聯合開工典禮，盧秀燕親自出席，宣布市府提出「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，全面改善老舊公園，並新闢新的友善共融公園。

陳淑華表示，3年多前，從前市長林佳龍時期，針對公園營造友善共融的精神，有議會詢答、有政策宣示、有現場勘查，目前西屯區已有三信、大弘、福聯等5座公園早已經進場施工，盧秀燕今天辦一個「聯合動工秀」，看不到意義是什麼，感受不到市府在「共融」上的真誠。盧秀燕是好大喜功？是收割政績？還是搶救民調？

陳淑華指出，三信公園已經動工快2個月，她和身障兒童團體、里長及居民至少開過3、4次協調會及現場勘查，確認設計台中市第1座輪椅盪鞦韆，以及加入鳥巢式盪鞦韆、共融溜滑梯，工程都快完工了，實在不知道市府辦這個動工秀的意義，還是只是在消費「共融」。

建設局則表示，友善共融公園是趨勢，市府除於今年規劃改善33座老舊公園為無障礙友善共融公園外，也將於明年新闢3處共融公園，今日透過聯合動工典禮宣示市府的計畫內容及推動決心，部分公園雖已動工，仍可藉此機會宣傳，讓更多民眾知道，並非所謂的「動工秀」。

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