弘光科大辦食安研習會提升業界技能 替民眾把關健康

2019-08-05 14:12

〔記者歐素美／台中報導〕根據衛福部統計分析，2018年食物中毒案以學校案件最多，高達2485件，弘光科技大學舉辦「食品安全檢驗實務研習會」，邀請學者專家，透過研習交流討論，讓團膳業者更了解如何進行食安管控，並與業者簽訂產學合作策略聯盟備忘錄，希望透過產學合作，協助業界培育及訓練人才。

弘光科大食品安全與超微量檢驗總中心主任莊正宏表示，許多團膳業者在檢驗過程，常提出許多食安管控上的實務問題，因此邀請中華食品安全管制系統發展協會理事長陳元科、環虹錕騰科技公司技術經理陳姿綺、虎尾科大農檢中心主任沈振峯、弘光科大檢驗總中心品質主管蘇偉瑄等舉辦研習會，希望將業者經常遇到的問題，一次說明清楚。

研習會內容包括「食材的驗收與安全衛生管理實務」、「食品中生物危害檢測實務」、「食品中化學性危害檢測實務」、「食品檢認證實驗室實務」四大主題。

環虹錕騰科技公司技術經理陳姿綺表示，根據衛福部統計分析，2018年食物中毒案以學校案件最多，達2485件，其中又以團膳疑慮最多，食品中因含有仙人掌桿菌引起的食物中毒排名第一，主要是食品保存不當造成，其次是金黃色葡萄球菌，主要因從業人員手部受傷感染食物所致。

中華食品安全管制系統發展協會理事長陳元科表示，避免食安問題要從篩選供應商著手，包含廠商評鑑、合約審查、落實採購驗收等，每個步驟都不能馬虎，這樣才能控管源頭。

王姓業者表示，業務上常接觸到食品檢驗，但常不知道該用什麼檢驗方法，上課後獲益良多，更清楚政府法規。

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