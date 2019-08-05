南庄最老老街週末封街 咖啡生活節邀客慢遊

2019-08-05 13:56

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府積擦亮南庄鄉十三間老街、南江老街成為新景點，除推動「十三創意街區漫慢遊計畫」外，也將於8月10日於十三間老街封街舉辦「漫慢咖啡生活節」邀請遊客以慢活精陳敞遊古色及咖啡飄香的老城區，參加的遊客還可兌換十三間限定的咖啡杯或南庄復古茄芷袋，讓人看見不同的山城之美。

南庄鄉桂花巷老街饒富盛名，而鄰近約百公尺的十三間老街更為當地最興盛之處，見證了早年林、礦業的繁榮年華，而今縣府積極推動老街活化，招募青年創業展店，發揮巧思販賣各式南庄特有小物，還有手工窯烤麵包、古早味饅頭等，路邊道盡南庄發展史的地景藝術也成為熱門拍照打卡點。

為讓更多遊客感受慢遊山城老街的魅力，苗栗縣政府工商發展處於8月10日將老街封街舉辦「漫慢咖啡生活節」，處長黃智群表示，團隊與在地店家合力兩年營造獨特老街氛圍，希望讓遊客遠離塵囂後，看見與印象中不同的南庄，此次結合在地農民種植的咖啡，年輕餐飲團隊進駐磨豆、烘焙，希望讓每個人品嘗道地山城咖啡，聆聽老街故事。

由於活動日也正式父親節的週末，屆時現場有「慢遊888」、「慢遊FUN鬆趣」及在地導覽解說等，凡當天於市集消費滿88元，並與店家兌換8個戳章，即可獲得十三間專屬咖啡杯；或亦可消費滿88元後兌換計步器，慢遊探索南庄，步數達888步後，則可兌換南庄復古茄芷袋。

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