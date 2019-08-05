走訪惡龍尋烏金寶藏！ 大內、官田跨區輕旅行

2019-08-05 13:48

〔記者萬于甄／台南報導〕酪梨尬菱角？台南大內、官田區公所首度合作推出跨區輕旅行，今上午邀請台南市長黃偉哲擔任代言人，旅程將帶領遊客體驗二溪國小自製桂花釀、官田烏金菱炭文創商品等，明天6日上午9點起開放線上報名，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

「惡龍尋烏金寶藏」輕旅行活動由大內及官田區公所合作，規劃路線走訪兩區許多秘境景點，並以知識經濟為主題，整合大內、官田二區國中小學及社區環境教育成果，搭配在地人文地景及農特產，讓遊客能邊吃邊玩的知識之旅。

黃偉哲表示，很開心官田跟大內兩區在產業、旅遊上能夠做一個結合，面對中國大陸自由行觀光客減少，推動台南產業、旅遊跨區合作串成旅遊帶，是台南市政府未來積極努力的目標，同時利用其他方式來吸引日本、新南向國家等國際觀光客，填補中國觀光客的缺口。

民政局表示，輕旅行活動為2梯次的一日遊程，帶領遊客走訪大內龍貓公車站彩繪村外，並安排許多手做課程體驗，包含二溪國小自製桂花釀、曲溪自然教室黃梔染布、官田菱炭生活工廠製作菱殼炭水耕盆栽、菱殼炭吸附包、品嘗利用官田窯燒製的PIZZA等，內容精彩豐富。

「惡龍尋烏金寶藏」分別為8月25日及9月28日兩梯次，每梯次限額40人，第一梯次報名費美人190元，旅程走訪白堊地地形、自製桂花釀、體驗手作窯烤PIZZA及水果沙拉、認識菱殼炭、水耕盆栽DIY等，最後回到龍貓公車站彩繪村。

第二梯次旅程將自製桂花釀改為體驗黃梔染布，每人320元，將於6日上午9時起開放線上報名，有興趣的民眾可洽大內區公所及官田區公所網頁，查詢相關遊程資訊。

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