「代償墊付」機制推動 身障生活輔具申核更快速

2019-08-05 13:35

［記者陳賢義／台東報導］擺脫以往身障人士申領生活輔具補助的繁瑣及縮短申核時間，台東縣政府社會處推動「代償墊付」機制，符合申請要件的民眾只要選好輔具，再由廠商向縣府請款，整體輔具審核時間縮短為二個星期，效率大幅度提升，身障民眾申請更便利。

過去縣身障生活輔具申請及核銷程序相當繁雜，民眾需自行負擔全額購買，取得發票後才能辦理核銷，往往需要2至3個月才能領到補助款，社會處自2016年開始推動「代償墊付」機制。台東縣政府社會處處長曹劍秋表示，台東身障輔具目前共有174種補助項目，每年平均有800名左右的身障者提出申請，領有身心障礙手冊，符合資格的民眾可至戶籍地公所或輔具資源中心申請補助。

曹劍秋表示，為減輕身障者經濟負擔，縣府推動「合約廠商代償墊付」服務，只要持縣府核定補助公文，就可到合約廠商選購，民眾僅需繳付差額費用即可，政府補助款由合約廠商代墊，核銷流程則由合約廠商代為申請，方便又快速。

另外，提醒身障民眾申補時，要遵守「先核定再購買」的規定，經由縣政府及專業人員審核判斷，核定確認適當的輔具，取得核定公文後，依據核定公文明示的輔具內容與功能至廠商處選購，如此才能確保買到的品項符合所需。

曹劍秋表示，今年度合約廠商已簽訂48間，目前台東廠商計22間，其他廠商遍及花蓮 、屏東、台北、新北、桃園、臺南、高雄等縣市，讓戶籍在台東但居住外縣市的身障者也能一樣受益。有關身障輔具申請相關訊息，可洽詢社會處。

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