北市抽驗散裝飲冰品 吉龍糖、統一超商都大腸桿菌群超標

2019-08-05 12:23

〔記者蔡思培／台北報導〕北市衛生局5月抽驗散裝飲冰品及配料，共抽驗82件飲冰品及配料（74件飲冰品及8件配料），其中6件飲冰品經初、複抽仍不符衛生標準，不合格率7.3%。吉龍糖、統一超商、果村企業社（CITYMILK）都上榜。

這次抽驗的飲冰品（包含飲料、冰品、冰塊），檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初抽結果有39件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有6件產品不符規定。其中吉龍糖中山民權門市「黑糖珍珠炭燒烏龍」、統一超商興復門市「福岡八女抹茶拿鐵」、乙吉玤創意料理的「綠茶」等三項飲料產品，大腸桿菌群超標。

對於飲料被檢出大腸桿菌群超標，吉龍糖服務人員僅表示不清楚。統一超商則說這是單一門市個案，已立即改善門市作業環境，並加強所有門市內部查驗，確保食品安全。乙吉玤業者表示，這次由於製冰器壞掉在衛生局檢查時換掉，因此檢查不合格，現在已經維修，未來若還有問題，會請廠商更換製冰器。

冰品方面，果村企業社大安門市「碎片巧克力冰沙」、甘蔗の媽媽永吉店「招牌甘蔗冰沙」、幸春豆花店「巧克力雪花冰」等三項冰品則是生菌數超標。果村企業社表示，這次是水質出問題，已立即改善水質檢測，並會加強督導操作人員，未來濾心也會加強更換。甘蔗の媽媽永吉店說，去年衛生抽查冰沙是合格的，今年甘蔗汁、冰塊水源與其他飲品也沒問題，應該是冰沙機造成生菌數超標，未來會加強清潔。幸春豆花店則表示，巧克力雪花冰是跟廠商引進，未來會先要求廠商提出衛生合格證明，才進行採購。

針對不符規定業者，北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新台幣3萬元罰鍰。衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或製程有無衛生缺失的重要指標。食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

衛生局呼籲業者重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，從業人員也應做好個人衛生、注意冰箱儲存溫度管控、定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作。衛生局也提醒民眾，選購飲冰品時最好多觀察現場製作販售場所環境之衛生、盛裝容器之清潔、有無病媒出沒及冰品原料有無加蓋，以確保購買飲冰品之衛生。

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