連展投控新建新店寶興企業總部 創造150個就業機會

2019-08-05 11:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市「新店區寶興段產業園區土地開發招商案」簽約儀式今天舉行，新北市副市長吳明機與連展投資控股股份有限公司總經理陳鴻儀共同簽署園區合作開發，由連展投控標租0.31公頃土地，投資4.5億元，興建共興建地下3層、地上8層建物，設立企業營運總部、研發中心和作業廠房，預計2021年12月底完工，可望創造150個就業機會。

新北市經發局表示，寶興段產業園區為乙種工業區，但長期為墓地占用，市府2014年起進行遷葬，今年完成產業園區開闢，連展投控以每年407萬元租金租賃。

吳明機表示，因應產業用地需求，以及中美貿易戰影響下台商回流設廠的趨勢，新北市政府今年年7月發布實施「新北市工業區立體化方案」，透過法規鬆綁，以提升「容積率」的方式，解決廠商缺地問題。更於新店區、三重區規劃了寶高、寶興及新北科技園區等產業園區，同樣位於新店的「寶高智慧產業園區」已於7月開工動土，用地面積達4.1公頃，可提供120個廠辦廠房單元。

新北市經濟發展局長何怡明指出，新店區寶興段產業園區開發招商案採土地租賃方式，含3次續租可達50年，完工後將與新店新落成的「寶高智慧產業園區」，活絡周邊商業。而淡水沙崙園區、新店碧潭有約社區商場招商案已公告上網，台北港產專區、林口國際媒體園區、鶯歌建國段、汐止長安段等案，也將陸續在今年下半年公告，預估合計投資金額上看180億元，創造約4800個就業機會。

陳鴻儀說，連展投控旗下約4間上市櫃公司包括電子、汽車電子、太陽能周邊產業等也預計進駐，讓園區成為研發人才進駐的基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法