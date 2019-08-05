後壁車站星空音樂會8/10登場 攜手做公益

2019-08-05 11:42

〔記者王涵平／台南報導〕2019後壁車站星空音樂會8月10日下午在後壁火車站前廣場熱鬧登場，公益義賣會為有需要的團體募資源，邀各界共襄盛舉。

活動由一群熱愛表演的快樂音樂人所發起，結合市議員沈家鳳、後壁區公所、南瀛婦女成長協會、家扶中心、華山基金會等單位攜手做公益。

現場有集合各式作坊的文創市集、公益義賣會、好吃好玩的傳統味攤販、新營卿之森的義剪及消防局、衛生局、警察局與動保處的各項宣導，更將邀請許多在地的樂團、歌手與表演團體進行義演，活動結束後將會把義賣所得捐贈給有需要的團體。

沈家鳳說，後壁車站從日治時代就存在，有百年歷史以上，傳統木造房是僅存少數的日式建築車站，2005年起公告為歷史建築，相當值得遊客到此一遊，期許每年都能在選區內辦一場有關音樂與公益的音樂市集饗宴，有錢出錢有力出力，回饋社會。

活動共同發起人宥騰樂團負責人李睿憲說，每年都會結合大新營區周遭的樂團及表演團體在後壁車站舉辦音樂會，抱持「取之於社會，用之於社會」，另一方面想透過舉辦活動讓地方熱鬧起來，後壁地區位在溪北，平常很少有音樂活動，因此結合一群熱愛表演的音樂人，讓大家不需要跑到新營，也能欣賞到高水準的音樂演出。

當天表演團體有後壁高中熱舞社、六庫樂團、螢光樂團及南瀛婦女成長協會，晚上星空音樂會由線上活躍的歌手及樂團擔綱演出。

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