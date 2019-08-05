惜水敬天愛人 官田國小學童找尋水圳人文生活印記

2019-08-05 11:39

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田國小、渡拔國小、嘉南國小三所學校成立的水圳教育聯盟，今起在官田國小舉辦「惜水敬地愛人：尋找水圳人文生活印記工作坊」，將實地踏勘嘉南大圳、水圳與人的關係，鄉土課程了解嘉南大圳的歷史有趣又有意義。

嘉南大圳孕育出豐饒嘉南平原，位在水圳附近的台南官田國小、渡拔國小、嘉南國小三所學校，在文化部及台南市文資處指導下成立水圳教育聯盟，共同關心水圳的人文發展、歷史變遷和科學應用。今年計畫為「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫」。

官田國小校長王全興說，水圳教育聯盟暑假期間在官田國小開辦為期三週的「惜水敬地愛人：尋找水圳人文生活印記工作坊」，課程架構有GIS地圖設計、小記者出任務、思考水與人的關係，藉由課程設計引導學生走出教室與翻轉舊思維。

王全興說，藉工作坊讓學生看見前人創舉及如何讓看天田變福田，後人蒙受恩澤享有便利的水資源不應被視為理所當然，應從思辨中感恩前人努力，期待學童對於未來有更多的想像，並與社區連結，付出行動愛護嘉南大圳。

課程規劃老師張淑賢表示，課程分為五大主題：水圳、埤塘、掌水工、廟宇、菱農，帶領學生走出教室，實地踏查與採訪，最後要完成「惜水敬地愛人：尋找水圳人文生活印記」GIS地圖，透過地圖呈現所關心的水圳議題與家鄉的故事。

學童對於水圳議題很感興趣，官小五年級學生楊惇雅說：「許多名詞還是第一次聽到，例如：掌水工，回家與父母分享上課內容，才知道原來村裡廟宇的主委也是掌水工，其工作非常辛苦有時需冒著生命危險完成任務。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法