醫訊》讓男人重振雄風 東港安泰醫院引進低能量震波治療

2019-08-05 10:10

〔記者葉永騫／東港報導〕因為「血管性勃起功能障礙」的不舉男，現在能夠重振雄風了，東港安泰醫院引進低能量震波治療能夠刺激陰莖血管增加充血勃起，對於屏南地區的男性病患是一大福音。

安泰醫院表示，有一名42歲王先生剛邁入中年就明顯感到房事不順，在自行到藥房買藥服用不見改善，醫師檢查發現是「血管性勃起功能障礙」，經低能量體外震波治療10週療程後，症狀明顯改善，不再靠藥物。

安泰醫院泌尿科許思文醫師指出，「血管性勃起功能障礙」，就是陰莖的血管無法順利擴張充血，如果單純服用威而鋼、犀利士等藥物，對於治療勃起功能障礙的症狀雖是有效果，但不能改善陰莖血管增生充血的根本問題，採用低能量體外震波治療則是利用震波刺激欲治療的部位，促進其產生新生血管，解決陰莖海綿體小血管阻塞，所造成的充血不足影響勃起硬度的症狀。

低能量體外震波治療的方式採取每週1次，一次約15至20分鐘，無須麻醉、以非侵入性方式治療，幾乎沒有疼痛感覺，治療一個療程6至12次，建議搭配藥物合併治療，治療後約有70%的病患會有改善。

許思文也建議，有房事困擾的男性，早發現早治療就能提高治癒率。而維持正常作息、均衡攝取各類蔬果、每週運動3次，每次30分鐘以上，遠離三高，擁有健康身體，才是告別「軟趴趴」的根本之道。

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