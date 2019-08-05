香港大三罷影響航班 國泰今明取消30餘個台港班次

2019-08-05 09:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕赴港民眾留意！香港民眾今發起「三罷」運動（罷工、罷課、罷市），超過萬人響應罷工，香港機場航空人員集體請假，民航人員也加入三罷行列，影響台港間航班。國泰航空表示，今明兩天目前暫時有31個班次受影響，影響人數尚無法估計，建議旅客隨時更新官網最新資訊；長榮航空、華航今也陸續公布航班異動。

香港反送中活動持續擴大，從今天凌晨起，各行各業持續發送挺三罷聲明，包含航空人員、路上巴士、教職員、學生、公務員、金融界、運輸工會等都加入三罷行動。

國泰航空表示，已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會於2019年8月5日和6日受影響；強烈建議旅客在前往機場前先檢查航班狀況，或於當日延遲非必要的行程。國泰航空將在官網更新最新航班動態。國泰也表示，目前公布取消航班仍有可能出現異動，因此影響人數尚無法估計。

國泰航空兩天取消航班：

8/5台北-香港: CX403, KA485, CX467, CX485, CX473, KA483, CX479

台中-香港: KA491

高雄-香港: KA453, KA433, KA443, KA437, KA455

香港-台北: KA486, CX406, CX484, CX472, KA482, CX402, CX478, CX468

香港-台中:KA490

香港-高雄: KA430, KA432, KA422, KA436, KA454

8/6台北-香港: CX463, CX465, CX473

香港-台北: CX472

長榮航空也指出，因受香港機場作業管制影響，今天桃園-香港BR867及香港-桃園BR868取消，其餘往返桃園-香港航班目前維持正常運作。香港之市區及碼頭預辦登機暫停服務，長榮航空班機運行將配合香港機場管理局的安排機動性調整，請旅客隨時注意長榮航空官網。

華航也公布台北及高雄（台南）岀發航班異動：

取消航班

CI671 高雄-香港-雅加達

CI7863 台南-香港

AE986 香港-高雄

CI935/936 高雄往返香港

CI919/920 台北往返香港

延遲航班

CI672 雅加達-香港-高雄

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