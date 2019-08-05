今炎熱北部高溫恐破36度 午後留意局部雷雨

2019-08-05 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日各地大多為多雲到晴的天氣，午後在中南部地區，尤其南投、雲林以南及北部山區仍容易有局部短暫雷陣雨，並有短時強降雨發生的機率，另外東半部及恆春半島不定時會有些局部短暫陣雨。

溫度方面，偏東風過山沉降，北部高溫有機會來到36度以上，其他地方則約32至34度，外出活動請多補充水分並注意防曬。

南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

第8號颱風范斯高，未來將朝日本九州及韓國方向前進，欲前往日韓的朋友請多留意；至於第9號颱風利奇馬，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻東南東方約1110公里，路徑上偏北北西朝琉球群島移動，其未來路徑仍有相當程度的調整空間，請留意氣象局的最新預報。

空氣品質部分，今日環境風場仍為偏東風，竹苗至雲嘉南空品區風速較弱，擴散條件稍差，較易累積污染物達普通等級，午後受光化作用使臭氧濃度易上升；高屏空品區午後降雨機率較高，降雨有助洗除空氣污染物，空氣品質較佳；北部、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，第8號颱風范斯高，週二、週三（6日、7日）將影響日本九州及韓國的天氣，欲前往日韓的朋友請多留意；第9號颱風利奇馬週二以前持續往北緩慢移動，週三之後其北側的太平洋高壓有增強趨勢，路徑將開始轉向往西北，朝琉球群島方向移動，未來路徑仍有相當程度的調整空間，也讓週三過後的天氣變化充滿了許多不確定性，請留意氣象局的最新預報。

週二、週三各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，並有短時強降雨發生的機率，東半部及恆春半島不定時也有局部短暫陣雨；另外，北部容易出現局部36度以上高溫。

週四、週五（8日、9日）第9號颱風外圍環流影響，北部轉為有短暫陣雨的天氣，東半部降雨範圍也將擴大，北部及東半部並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 34 27 ~ 33 26 ~ 33

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