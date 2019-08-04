好玄！普善祠30年香爐被偷 好兄弟託夢民俗專家幫忙找

2019-08-04 23:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「中元普度快到，快幫忙把香爐尋回！」，民俗專家廖大乙今年過年前送給南投縣竹山鎮的普善祠一對紅燈籠，近日該祠的「好兄弟」託夢，請他幫忙找尋失竊多月的2座香爐，廖詢問竹山友人證實該祠的香爐真的被偷，允諾盡力協助，並火速帶香爐照片到草屯鎮萬善堂等多間百姓公廟，請各地「好兄弟」協尋。

民俗專家廖大乙前夜夢到有「好兄弟」前來拜託，指竹山鎮普善祠的一對30年歷史的大理石香爐，在今年農曆1月被偷走，不知流落何方，這個月要普度，希望他能幫忙找回這對舊香爐，他們也會幫忙找去年打傷他的人。

廖大乙昨日電話探詢竹山的朋友，友人證實普善祠的這對香爐真的在農曆1月被偷，因香爐的材質是大理石，小偷恐怕也賣不到什麼好價錢，可能還藏在某個地方，「好兄弟」才會託夢請求協尋。

廖大乙對「好兄弟」託夢請求幫忙找尋被偷香爐一事，覺得很不可思議，他說，過年前因送給竹山重興巖紅燈籠，行經普善祠也送了一對紅燈籠增加過年喜氣，當時拍照還拍到該對香爐，想不到「好兄弟」會託夢希望幫忙找香爐。

廖大乙把手機裡的香爐照洗出來，製成尋爐啟事，今天先赴竹山普善祠，除再為該祠的供桌換新桌裙，也燒香告知該祠「好兄弟」，會盡力協尋，將從今日起帶著「尋爐啟事」分赴10間百姓公廟拜拜，請「好兄弟」一起幫忙，另也感謝「好兄弟」主動告知會幫忙找去年打傷他的人。

廖大乙劍及履及，下午起即到南投縣草屯鎮萬善堂及雲林縣斗六市等多處百姓公廟，出示「尋爐啟事」，也請各地的「好兄弟」幫忙。

廖大乙說，普善祠的「好兄弟」既然來拜託，那就一定要認真幫忙，雖然普善祠管理人員可再買新香爐，但有30年歷史的香爐靈動力比較強，所以會在這個月盡力找尋。

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