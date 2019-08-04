追夕陽民眾被遺棄高美濕地 市府研議夏夜末班車延至7點半

2019-08-04 21:02

〔記者張軒哲／台中報導〕每到夏天高美濕地的夕陽總是令人流連忘返，但是搭309公車來高美濕地的民眾反映，晚上7點10分後就沒公車了，公車時刻表的到站時間容易讓人以為8點、8點半還有公車，民眾形容說是「被309公車遺棄在高美濕地」。市府公運處長陳文政指出，應該是外地遊客搞錯站牌方向，將台中火車站發車到高美的時間，當成是梧棲漁港發車的時間，已與業者協調將夏季末班車延後至夜間7點半行經高美濕地（三順路）站。

高美濕地被國外網站選為一生必遊一次的景點，也被日本網路票選秋天海外旅遊最嚮往景點，每年暑假與周休假日都吸引數以萬計的遊客與車輛前來，人、車潮暴增造成濕地周邊交通壅塞，台中市政府於2017年開闢309公車路線從台中火車站直達高美濕地，行車時間約1小時，由於309公車為運量較大的雙節巴士，平均每日搭乘人數超過3500人次，頗受民眾肯定，過去交通局曾協調客運業者調整末班車時間到7點20分。

市議員楊典忠表示，高美濕地夏季日落時間為6點50分，如果一般遊客民眾從木棧道散步到遊客中心買飲料、上廁所、再過景觀橋搭公車，需要抓半小時到1小時比較恰當，希望市府應該增加309夏季班次到晚上8點，讓民眾可以安心回家。

民眾黃先生說，高美濕地往台中的309末班車是7點10分，但是夕陽落日時間是6點4、50分，小朋友多玩耍跑跳一會兒、情侶們多駐足一刻，往往會趕不上遠在景觀橋風車大道的309回程公車，加上現在高美濕地遊客中心只開到7點，在求助無門的情況下，感覺被309公車遺棄在高美濕地了，既然暑假是高美濕地旺季，市政府應該彈性規劃延長309公車與遊客中心營運時間。

交通局指出，已協調業者研議將夏季末班車延後至夜間7點半行經高美濕地（三順路）站。若遊客沒搭上309末班車，還有688跟178可以去清水街上或清水火車站轉搭其他大眾運輸工具。

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