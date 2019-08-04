斷頭無殼龜屍海上漂流 漁民怵目驚心

2019-08-04 22:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖是海龜天堂，但漁民顏善龍出海作業，卻在風櫃蛇頭山鄰近海域，發現斷頭、無殼的海龜屍體漂流，懷疑遭人刻意剝殼殺害後棄置海上；澎湖縣政府農漁局生態保育科表示，這是自然死亡的綠蠵龜，死亡約3-4日。

全世界有7種海龜，澎湖就有5種，包括綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜及革龜，其中以綠蠵龜為最大宗、玳瑁其次，望安還設有全國首座海龜生態保育區，並在澎湖海洋生物研究中心附設傷病龜收容中心，也是全國首創，因此澎湖有海龜天堂美譽，但近年來受到海漂垃圾影響，海龜救傷件數有攀升趨勢。

漁民顏善龍駕船出海作業，在馬公風櫃蛇頭山海域發現死龜漂流，趨前一看發現海龜已斷頭，龜殼成透明狀，內部血管肌肉清楚可見，懷疑遭人剝殼斷頭殺害，尤其是台灣民俗會以龜殼熬煮，製作龜膠，認為有助於治療筋骨酸痛，導致部份不肖民眾獵殺海龜取其龜殼，手段相當殘忍。

針對漁民的猜測，生態保育科技士藍志嵐表示，這隻海龜是綠蠵龜品種，估計已死亡3-5天，開始出現腐爛現象，由於龜殼背上甲殼就像人的指甲一樣，會一片一片的脫落，出現無殼透明現象，如同照片呈現出來的視覺震撼效果，至於斷頭情形，可能被海中其他大型物種咬食，或者是遭船艦螺旋槳削去頭部。

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