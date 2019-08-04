半世紀前的少棒瘋 球迷送小球員鋼筆、手表、金牌

2019-08-04 20:55

［記者劉婉君／台南報導］紅葉少棒隊帶起台灣的棒球熱，但台南的棒球發展更早，1970年代台灣國際外交局勢不佳，少棒在國際的成績鼓舞許多台灣人，昔日嘉義七虎少棒隊員、台灣體育運動大學校長林華韋，曾收到球迷贈送50支名牌鋼筆及12、13支手表，可見當時社會對少棒的關注。

為了讓民眾了解半世紀前的少棒熱潮，成功大學人文社會科學中心與成大歷史學系，今天下午舉辦「少棒熱潮—1970年代的台南棒球」講座，邀請少數研究台灣棒球的外國學者毛岸俊、首代台南巨人隊投手現為成大副校長吳誠文、林華韋與研究台灣棒球多年的成大歷史系副教授謝仕淵對談，分享那個年代的少棒故事。

吳誠文說，當時在國內打球，只要打一支全壘打，球迷就會送一罐肉燥，甚至有餐廳老闆贈送小金牌。

林華韋說，1970年七虎少棒隊參加威廉波特世界少棒賽雖然只拿到第5名，回國後到各縣市遊行還是受到各地球迷歡迎，從球迷送給小球員的禮物，就可以感受到當時社會對棒球的喜愛。

林華韋也分享，當年到美國比賽，兩隊小朋友會交換禮物，而當時他最想換的紀念品就是銅板，用台幣銅板換美金銅板，匯率1比40。

吳誠文最後也對當前的台灣棒球發展表示，棒球發展不能只靠職棒或國家代表隊，應成為文化的一部分，呼籲政府讓體育署回歸體育司，主管學校的體育，台灣的運動要回到文化部，與文化結合，產業發展則應與經濟部合作。同時鼓勵選手要培養第二專長。

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