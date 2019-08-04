搶清潔隊4萬元飯碗 千人扛砂包體測

2019-08-04 16:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市環保局招考80名儲備清潔隊員，月薪加上清潔獎金及加班費上看4萬元，吸引1195人報考，錄取率僅6.69％，今天在基隆市立體育館舉行第一階段體能測試，男生須背20公斤砂包、女生10公斤砂包負重進行30公尺折返競跑，人人使出渾身解數，跑得臉紅脖子粗、氣喘吁吁。

環保局指出，此次要招考80名儲備清潔隊員，一般生57名、保障生23名，7月20日報名截止，共有1195人報考，女生178人，錄取率約6.69％。

第一階段體能測驗佔總成績75％，男生須背20公斤砂包、女生10公斤砂包負重進行30公尺折返競跑，一般生第一階段依體能測試成績排名前300名及保障名額考生體能測試成績不逾20秒者，才能參加第二階段佔總成績25％的筆試。

環保局表示，為維護每位考生權益，避免加油聲或其他聲音影響考生，不開放家屬朋友陪同體能測驗，體能測驗結果於8月15日統一寄發，同時於基隆市政府、環保局及甄試專案組網站公告。第二階段筆試9月8日在基隆海事職業學校，考環保常識共50題選擇題，考試成績依二階段計算總成績排序名次錄取（總分相同依體能測試成績分數高低決定，如體能測試成績相同者，以公開抽籤決定錄取者）。

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