「金英樹」正盛 豔陽天落下黃金雨

2019-08-04 15:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕八月艷陽天，灑落陣陣黃金雨，原來是盛開的「金英樹」，為夏日注入閃耀活力。金英樹又有「Rain of gold黃金雨」、「金虎尾花」的等稱號，目前在和平青草園、社正公園、花卉試驗中心及黎雙公園均有種植。

台北市工務局長林志峯指出，金英樹花朵雖小但多，點點黃色小花猶如片片綠葉上，灑滿耀眼的黃金一般，因而有「Rain of gold黃金雨」之稱，另外它的串串花序像是老虎尾巴，故亦有金虎尾花的別名。由於終年常綠，花期長且花苞多，春天到秋天均會開花，其中夏天最盛，當全株盛開時迎風招展，極具觀賞性，適合作為綠籬、盆栽或庭園造景之用。

金英樹來自熱帶美洲，與阿勃勒同樣有「黃金雨」之稱，工務局公園大地科說明， 金英樹原產於墨西哥及瓜地馬拉，1970年代引進栽植，在墨西哥傳統醫學中，為一種藥用植物，常用於治療哮喘、過敏及焦慮症等；雖名為「樹」，但其實屬於灌木類，高度約1-2公尺。

目前在和平青草園、社正公園、花卉試驗中心及黎雙公園均有種植，公園大地科表示，金英樹繁殖方式有播種及扦插2種，容易栽培，不太需要照顧，就算不擅長園藝的新手，也可嚐試種植，今年夏天不妨為自己打造一盆閃亮可愛的金英樹盆栽吧！

金英樹花朵小但多，有「Rain of gold黃金雨」之稱。（台北市政府工務局公園大地科提供）

金英樹來自熱帶美洲，與阿勃勒同樣有「黃金雨」之稱。（台北市政府工務局公園大地科提供）

目前在和平青草園、黎雙公園等均有種植。（台北市政府工務局公園大地科提供）

金英樹屬於灌木類，高度約1-2公尺。（台北市政府工務局公園大地科提供）

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