堅持台灣味！ GO原漫基地匯聚11高手8月開台

2019-08-04 14:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕堅持推廣台灣漫畫的蓋亞文化漫畫部再出招，籌備1年多、齊聚11名台漫畫家、繪師高手，今年8月推出《GO原漫基地》平台，以線上漫畫連載，要爭取國內外漫迷目光，發揚台漫IP。

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫表示，該基地主要推動台灣原創漫畫，題材多元，去年便展開相關籌備，並透過文化部補助，支付漫畫家稿費，首波已累積11部連載作品，今年8月1日正式上架。

今第20屆漫畫博覽會上，蓋亞邀請《GO原漫基地》的創作者與其下紙本漫畫家齊聚，11人一字排開展與讀者相見歡，包含LONLON、NIN、ROCKAT搖滾貓、英張、蚩尤、捲貓、簡嘉誠、季雅、寶總監、柚子、黃俊維等，更大擺桌坐滿8人，進行聯合簽名活動，讓粉絲願望一次滿足。

漫畫家LONLON在平台上創作《再見信天翁》故事，她說，當初是先看到新聞描述信天翁幼鳥肚裡都是塑膠垃圾而心碎，後因緣透過編輯介紹，展開與台灣野鳥協會的合作，將野鳥志工的真實故事改編畫成漫畫，也在過程中改變世界觀，認知到動物才是地球的主角，也將該漫畫的全部版稅都捐給野鳥協會，盡一份心力。

漫畫家簡嘉誠表示，自己的作品《消逝的後街光影》主要描寫台灣60年代台語片風潮，當年電影業創作2千多部台語電影作品，卻因膠捲毀損遺失，如今只剩200多部，希望藉由漫畫，把一群人努力保存台灣文化的故事流傳下來。

李亞倫說，台漫就是「台灣人畫的漫畫」，只要是台人畫的，就會囊括人的特質，也因此，台灣的人文、街景、文化、習慣、信仰等都將納入，即使是科幻作品也會以台灣人角度出發；未來原漫基地也將研議與國外各大平台合作，積極將台漫授權出去，讓更多國內外讀者欣賞。

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