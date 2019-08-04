林智堅宣布推動「早療三支箭」伴慢飛天使長大

林智堅與早療兒家長交流面對面 宣布推動「早療三支箭」伴慢飛天使長大！（記者蔡彰盛攝）

2019-08-04 14:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今午與多名新竹市早療兒童家長進行「慢慢飛、我陪你」交流分享會，宣布推動早療三支箭提升硬體、師資與補助，包括推動桃竹苗地區唯一公設專辦早療機構、未來兒童醫院設獨立早療中心，特教師資逐年增加，以及早療補助提高至全國最高，打造讓每個孩子都能獲得完善照顧的兒童城市。

到場的毅祝媽媽分享，6歲的長子小晏成長時被發現有語言發展遲緩的情況，她相當自責，「覺得自己是不是少做了什麼」，她拿著新竹市製作「孩好有你」手冊，找到桃竹苗早療機構的資源，一年的早療就讓孩子有大進步，去年底聯合評估時孩子各項目全過關，讓她當場流下眼淚；她也感謝市府將早療補助從3千提高至4千，「在早療家庭圈中引起不小騷動」，不僅給予經濟支持，也讓家長更有動機投入資源替孩子安排早療課，市府的定點臨托、復康巴士等資源，也讓有需要的家庭就醫、照顧孩子更方便。

建郎爸爸表示，二兒子出生不久突有癲癇症狀，才被診斷為腦部發育不良需終生臥床，幸好遇上市府提供的兒童日間服務中心，讓他的孩子也能開心成長，他分享照顧過程時也淚灑現場，讓現場參與者們紅了眼眶；另一位修華媽媽則表示，原本女兒臻臻出生只有800公克，悉心照顧到現在已經準備上小學，還會叫爸爸媽媽有大幅成長，竹市的早療資源，讓他們舉家從荷蘭遷回台灣，他們每週穿梭醫院主要倚靠市府復康巴士，爸爸也分享，很驚訝市長在短短一年時間，從不了解早療到努力為孩子著想推動各項政策，原先女兒臻臻因需要管灌餵食無法入學，今年也在市府協助下將入學竹蓮國小，並有助理員專職照顧，「行動力不輸私人企業」，對未來全新的早療中心也充滿期待，「希望新竹可以成為桃竹苗早療政策的典範」。

林智堅感性表示，他對家長們有兩個感謝一個抱歉，首先感謝早療家長們分享早療路上的困難、努力與改變，讓更多同樣家庭知道「我們不孤單」，第二個感謝去年8月他能與早療家庭們相遇，才發現有孩子需管灌餵食因此無法入學，喪失憲法保障的權益，讓他非常難過，也第一時間請府內組成跨局處小組因應，最後他也誠摯向家長說，「抱歉，未來我們會盡力讓黑暗的角落越來越少」，他也宣布推動「早療政策三支箭」，要打造一個照顧到每個孩子的兒童城市。

林智堅市長表示，早療政策三支箭從硬體設備、師資到補助全面提升，最後關鍵的第一支箭為提升硬體設備，市府投入3000萬於身心障礙就業大樓新設早療中心，推動復健課程和認知教育，設計規劃皆以早療兒童的復健、學習等需求著想，預計110年啟用，將成桃竹苗地區唯一公設專辦早療機構；與馬偕醫院推動的兒童醫院，未來也將設立獨立的早療中心，引進專業醫療資源，像是藝術治療師、音樂治療師，提供最好療育資源，讓孩子們不用再跑台北就醫，陪伴他們「慢慢飛」。

第二支箭為提升特教師資，市府將逐年提升特教老師與特教助理員，讓師資與照顧人力更完善，去107年與今（108）年已增加17位特教老師。

第三支箭為提高補助、減輕家長照顧負擔，去年11月起竹市已將早療補助提高為全國最高，一般戶補助自3千提升至4千元，低收入戶由5千提升至6千元。

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